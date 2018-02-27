Аэропорт Храброво получил сертификат на эксплуатацию реконструированной ВПП

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Храброво в Калининграде во вторник получил сертификат на эксплуатацию реконструированной взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая может принимать практически все типы воздушных судов. Об этом сообщила ТАСС помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.

"Управление аэропортовой деятельности Росавиации выдало аэропорту Храброво сертификат, подтверждающий соответствие аэродрома сертификационным требованиям и дающий право на эксплуатацию с установленными для него ограничениями сроком на пять лет до 26 февраля 2023 года", - сказала она, отметив, что ВПП, длина которой увеличена с 2500 метров до 3350 метров, а ширина - до 45 метров, "способна принимать практически все типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные и дальнемагистральные самолеты".

Первым самолетом, который аэропорт Храброво в тестовом режиме принял во вторник на взлетно-посадочную полосу стал пассажирский Ил-96, уточнила Грицун.

Реконструкция ВПП с удлинением на 850 метров проводилась по проекту "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта Храброво. Проект реализуется в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и постановления правительства РФ о подготовке и проведению в РФ чемпионата мира по футболу, игры которого принимает и Калининград.

Речь идет также об увеличении пропускной способности аэропорта и обеспечении безопасности полетов, устранении негативного влияния инфраструктурных ограничений на качество обслуживания и увеличении объема пассажиропотока не менее, чем на 200 тыс. человек в год. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году составил 1,78 млн пассажиров.