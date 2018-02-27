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Конкурс "Московское качество" для поставщиков услуг и производителей стартует 7 марта

Экономика и бизнес
27 февраля, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Победители будут определяться в номинациях "Хлеб и кондитерские изделия", "Здоровое питание" и "Рейтинг управляющих компаний в сфере ЖКХ"

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ежегодный конкурс "Московское качество", в рамках которого путем народного голосования экспертной оценки выбирают лучших поставщиков услуг и производителей города, стартует 7 марта. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель столичной торгово-промышленной палаты (МТПП) Николай Фигуровский.

"Седьмого марта стартует конкурс "Московское качество" по номинациям: "Хлеб и кондитерские изделия", "Здоровое питание", в рамках которого будет оцениваться питьевая вода, и "Рейтинг управляющих компаний в сфере ЖКХ", в рамках которого компании будут оцениваться качество их коммуникации с жителями. Мы стараемся каждый год брать какие-то новые группы услуг, чтобы не повторяться", - сказал Фигуровский.

Он добавил, что в апреле в конкурс включат дополнительные номинации: "Спортивные магазины", "Сетевые кафе и рестораны", "Сыры". "Возможно, к осени появятся еще какие-то номинации", - добавил представитель МТПП.

Собеседник агентства уточнил, что в начале МТПП собирает экспертный совет из представителей отрасли, ученых и общественников, которые определяют группу номинантов. Затем на сайте МТПП стартует общественное интернет голосование, по итогам которого отбираются топ-5 производителей и поставщиков услуг.

"Далее эта первая пятерка идет на независимое тестирование в пищевую лабораторию. Затем экспертный совет, принимая во внимание результаты голосования, подводит итоги и определяют победителей", - сказал Фигуровский.

Традиционно подведение итогов конкурса приурочивают к Международному дню качества, который отмечается во второй четверг ноября. Общегородской конкурс "Московское качество" товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве, проводится в столице с 2015 года.

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