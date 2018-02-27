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Резиденты индустриального парка Воронежа за год увеличили выпуск продукции на 4%

Экономика и бизнес
27 февраля, 20:16 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 27, февраля. /ТАСС

Ранее власти Воронежской области заявили о намерении создать на базе индустриального парка "Масловский" особую экономическую зону

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ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Резиденты воронежского индустриального парка "Масловский" выпустили в 2017 году продукции на 7,5 млрд рублей, за год увеличив ее объем на 4%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи врио губернатора Александра Гусева с руководством управляющей компании парка.

"Объем продукции, реализованной действующими резидентами в 2017 году, составил 7,5 млрд рублей, или 104% к уровню прошлого года", - сообщили в региональном правительстве.

Ранее власти Воронежской области заявили о намерении создать на базе индустриального парка "Масловский" особую экономическую зону (ОЭЗ) с инвестициями свыше 30 млрд рублей и с перспективами ее дальнейшего расширения. Предполагается, что с 2018 по 2021 год власти направят на создание инфраструктуры для ОЭЗ 2,9 млрд рублей.

Индустриальный парк "Масловский" создан в Воронеже в 2010 году на площади 598 га, насчитывает 18 резидентов, из которых шесть создали предприятия по выпуску продукции. Является крупнейшим в регионе, в Воронежской области имеются еще три индустриальных парка "Лискинский", "Бобровский" и "Перспектива".

Крупнейшими резидентами парка "Масловский" являются компания "Сименс Трансформаторы", дочернее предприятие немецкого концерна "Сименс" в России, а так же предприятие "Воронежсельмаш", производящее технику для послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна, компания "Ангстрем", входящая в пятерку самых больших мебельных компаний России, и фирма "ОФС РУС ВОКК", выпускающая разные виды оптоволоконного кабеля.

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