Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию торгов во вторник упали на 0,48-1,04%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов во вторник упали. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,48% - до 2341,89 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС упал на 1,04% и составил 1310,84 пункта.

"Рынок в целом ожидаемо скорректировался после вчерашнего импульсного движения вверх на фоне повышения странового рейтинга до инвестиционного уровня со стороны рейтингового агентства S&P. Внешний фон остается позитивным для российского фондового рынка: продолжение восстановления глобальных фондовых рынков, стабильно высокие цены на нефть. Завтра мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет проторговывать текущие уровни", - отмечает аналитик Бинбанка Айнур Дуйсенбаева.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,51% - до $66,49 за баррель.