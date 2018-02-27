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Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию торгов во вторник упали на 0,48-1,04%

Экономика и бизнес
27 февраля, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

По словам аналитика Бинбанка, рынок в целом ожидаемо скорректировался после вчерашнего импульсного движения вверх

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов во вторник упали. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,48% - до 2341,89 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС упал на 1,04% и составил 1310,84 пункта.

"Рынок в целом ожидаемо скорректировался после вчерашнего импульсного движения вверх на фоне повышения странового рейтинга до инвестиционного уровня со стороны рейтингового агентства S&P. Внешний фон остается позитивным для российского фондового рынка: продолжение восстановления глобальных фондовых рынков, стабильно высокие цены на нефть. Завтра мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет проторговывать текущие уровни", - отмечает аналитик Бинбанка Айнур Дуйсенбаева.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,51% - до $66,49 за баррель.

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