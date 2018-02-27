Ford Sollers в 2018 году запустит систему "умного" маршрутного такси в Татарстане

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Компания Ford Sollers в 2018 году планирует завершить разработку системы "умного" маршрутного такси и запустить ее в Татарстане. Об этом вице-президент по информационным технологиям СП "Форд Соллерс" Илья Стрыгин сообщил во вторник на V международной научно- практической конференции ITS Forum - Kazan "Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры".

"Один из потенциальных сервисов, который мы готовы реализовывать и предлагать нашим корпоративным заказчикам, - это умное маршрутное такси на базе микроавтобуса Ford Transit, который производится на нашем заводе в Елабуге, с мобильным приложением, которое обеспечит возможность бронирования места, отслеживания перемещения, прогноз прибытия на остановку. В настоящий момент данная система находится в разработке, и мы будем запускать ее в этом году <...> в Елабуге и Набережных Челнах", - сказал Стрыгин.

СП Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford EcoSport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.

V международная научно-практическая конференция ITS Forum - Kazan "Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры" проходит в Казани 27-28 февраля. На ней обсуждаются вопросы безопасности дорожного движения, применения новых технологий в организации транспортных потоков, беспилотные средства передвижения.