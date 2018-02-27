Глава ФРС заявил, что США могут обслуживать свой государственный долг

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут обслуживать свой государственный долг, но с каждым разом это становится все дороже. На это обратил внимание председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая во вторник на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которые были посвящены денежно-кредитной политике и состоянию экономики страны.

"У нас, безусловно, есть достаточно средств для обслуживания наших долгов и выполнения обязательств по ним. На самом деле проблема состоит в том, что их обслуживание становится все дороже", - заявил он во время своего первого выступления в Конгрессе на посту главы ФРС.

Пауэлла также спросили, считает ли он, что близится момент, когда общественность начнет терять уверенность в способности США выплачивать долги. "Я бы не хотел проверять это. Я действительно считаю, что наступит время, но до этого еще далеко, когда общественность придет к мнению, что мы не готовы соблюдать наши долговые обязательства и не можем их обслуживать", - считает глава ФРС.

Как сообщил ранее телеканал CBS, госдолг США увеличился на $544 млрд за время президентства Дональда Трампа и достиг примерно $20,5 трлн.

Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн.

Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн. При этом размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн .