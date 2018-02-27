Мораторий на сделку с акциями "Норникеля" составит 5 дней в случае ее одобрения судом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Crispian Investments Романа Абрамовича сможет продать 2% акций из своего 4-процентного пакета "Норникеля" структуре Владимира Потанина - Whitelieave - не ранее чем через пять дней после решения суда, в случае, если суд признает 8-9 марта продажу акций металлургического комбината законной и утвердит условия продажи пакета. Об этом ТАСС сообщили в "Русале", который владеет 27,8% акций ГМК и оспаривает сделку продажи акций структуры Абрамовича структуре Потанина.

"На сегодняшних слушаниях в суде Лондона стороны согласились при поддержке судьи в том, что Whiteleave (структура "Интерроса" - прим. ТАСС) не сможет купить более 2% ["Норильского никеля"] у Crispian в течение пяти рабочих дней после того, как суд вынесет решение на заседании, которое запланировано на 8-9 марта [по предыдущему графику - на 12 апреля]", - сообщили в "Русале".

Высокий суд Лондона рассматривает иск "Русала" Олега Дерипаски к Crispian Investments о запрете на продажу акций "Норильского никеля" компании Whiteleave. 27 февраля в Лондоне прошло второе заседание по этому делу.

На прошлой неделе Whiteleave воспользовалась правом купить акции "Норникеля" и дала Crispian на сделку пять дней, которые истекают 28 февраля. В ходе заседания во вторник судья Саймон Пикен предлагал продлить этот крайний срок. В ходе процесса стороны признали, что почти достигли соглашения о переносе срока закрытия сделки, но остался неурегулированным вопрос убытков, которые "Русал" должен покрыть обеим сторонам из-за задержки продажи пакета акций.

Процесс в Лондоне

Компания Crispian Романа Абрамовича оценила ущерб от потенциального срыва сделки по продаже акций "Норникеля" компании Whiteleave в сумму от $271 до $821 млн. Такие цифры были озвучены во вторник в ходе процесса. Адвокат Whiteleave, в свою очередь, заявил, что компания оценивает потери в $1 млн в неделю в случае, если пакет Crispian в "Норникеле" не будет продан 28 февраля.

19 февраля стало известно, что суд обязал "Русал" компенсировать возможные потери "Норильского никеля" от этого судебного спора.

Сам "Русал" сообщал, что также получил оферту от Crispian, но готов принять ее, если она "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения".

История вопроса

Намерение Романа Абрамовича продать акции "Норникеля" возобновило старый спор между двумя крупнейшими акционерами металлургического комбината. С 2008 года "Русал" высказывает недовольство эффективностью управления комбинатом и размером дивидендов. В 2012 году Потанину и Дерипаске удалось заключить акционерное соглашение сроком на пять лет, тогда же в состав акционеров вошел Абрамович, который выполнял роль арбитра, примиряющей стороны. Перемирие продлилось ровно пять лет, вплоть до решения Абрамовича продать свою долю в "Норникеле".

Акционерное соглашение допускает запуск механизма дуэли между двумя партнерами, когда один из акционеров предлагает другому выкупить его долю по средневзвешенной за полгода цене с премией 20% к рынку. Другой партнер может принять предложение, сам выкупить долю партнера по той же цене или назвать более высокую цену за свой пакет. В свою очередь, инициатор дуэли может выкупить пакет другого акционера по новой цене, либо продать свой. Отказ от правил дуэли влечет штраф - 1,87% акций нарушившего правила дуэли партнера выкупаются другой стороной по цене $1 за акцию.

На прошедшей неделе "Русал" опубликовал меморандум о готовности участвовать в такой дуэли. Для этого компания запросит мандат у акционеров. Как сообщалось, "Русал" готов выкупить пакет Потанина по цене не более $320 за акцию. При этом цена продажи пакета "Русала" в ГМК должна быть не менее $220,8 за акцию. Для приобретения пакета компания может использовать заемные средства. "Русал" оценивал свой пакет в "Норникеле" в сумму не менее $9,72 млрд.

О компаниях

Объединенная компания "Русал" - один из крупнейших производителей алюминия, глинозема и фольги в мире. В состав компании "ОК "Русал" входят 11 алюминиевых и 11 глиноземных заводов, 10 добывающих предприятий. Активы компании расположены в 20 странах, компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого, "Норникель" производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий группы компаний "Норникель" являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.