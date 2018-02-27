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ФАС запросила переписку сотрудников аэропорта Шереметьево

Экономика и бизнес
27 февраля, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что ФАС России проводит выездную проверку "Москва Карго", грузового оператора аэропорта Шереметьево, на предмет антиконкурентного соглашения

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила электронную переписку сотрудников аэропорта Шереметьево и одной из подконтрольных ему компаний в рамках проверки "Москва Карго". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Осмотр в Шереметьево завершен. ФАС вручила аэропорту требование о представлении электронной переписки ряда сотрудников Шереметьево и одной из подконтрольных аэропорту компаний в полном объеме. Эта переписка расположена на серверах компании. ФАС надеется на взаимодействие с Шереметьево при проведении расследования", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФАС России проводит выездную проверку "Москва Карго", грузового оператора аэропорта Шереметьево, на предмет антиконкурентного соглашения, связанного с перевозкой грузов в аэропорту.

При этом ФАС подозревает Шереметьево и "Москва Карго" в воспрепятствовании проведению проверки. В частности, в ФАС отметили, что при проведении проверки в "Москва Карго" были отключены сетевые диски и отсутствовал доступ к почте сотрудников, а представитель аэропорта в ходе проверки отключила компьютер, осмотр которого производился специалистом службы. По информации антимонопольного ведомства, представитель службы безопасности Шереметьево получил приказ руководства не предоставлять доступ к информации и документам сотрудникам ФАС.

В свою очередь в пресс-службе Шереметьево отмечали, что аэропорт и "Москва Карго" предоставили ФАС полный доступ к документам и информационным ресурсам для проведения проверки. Позже ФАС подтвердила, что доступ к документам Шереметьево все же предоставил.

"Москва Карго" принадлежит Международному аэропорту Шереметьево. Занимается наземным обслуживанием грузовых и почтовых перевозок, оперирует складами временного хранения. Услугами компании пользуются "Аэрофлот", крупнейшая грузовая авиакомпания России Air Bridge Cargo, DHL и другие.

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