Медведев подведет итоги реализации приоритетных проектов в 2017 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором будут подведены предварительные итоги реализации приоритетных проектов в 2017 году.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в заседании президиума примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, министр Российской Федерации Михаил Абызов, министр образования и науки Ольга Васильева, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, руководители Минтранса и Минприроды Максим Соколов и Сергей Донской.

Приоритетные проекты

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и местных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов (в сферах образования, здравоохранения, ипотеки, ЖКХ, международной кооперации, производительности труда, малого бизнеса, дорожного строительства, экологии, развития моногородов и других)

Для решения текущих вопросов деятельности Совета был сформирован президиум, председателем которого является глава правительства. Предыдущий раз президиум Совета по стратегическому развитию собирался 31 января, на нем обсуждались меры по поддержке малого бизнеса в России.

Приоритетные проекты в 2017 году

В прошлом году Совет собирался 11 раз. В частности, 25 января 2017 года участники заседания обсудили ход реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", включая формирование механизмов вовлечения граждан и организаций в мероприятия по благоустройству, а также вопросы использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию приоритетных проектов и программ. Темой встречи 17 февраля стал ход реализации приоритетных проектов "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Чистая страна".

22 марта на повестку дня были вынесены вопросы применения механизмов проектного управления при формировании и реализации государственных программ, совершенствование государственного управления, а также вопросы реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". 11 апреля члены Совета обсудили ход реализации проектов по направлению "Образование", паспорт приоритетного проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть". 18 апреля главной темой стало развитие транспортной инфраструктуры городов, а также улучшение качества услуг ЖКХ.

На заседании 30 мая разговор зашел о выполнении приоритетного проекта "Экспорт образования", реализации проекта "Экспорт продукции АПК" в части поддержки объединений сельскохозяйственных производителей и создания логистических центров экспорта сельхозпродукции. 28 июня в центре внимания было выполнение проекта "Ипотека и арендное жилье" и разработка программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости". 26 июля чиновники обсудили направление "Здравоохранение" и подготовку изменений в государственную программу РФ "Развитие здравоохранения", а также вопросы финансового обеспечения приоритетных проектов и программ.

27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на очередном заседании обсудил с коллегами показатели реализации в 2017 году приоритетных проектов, исполнение бюджетов приоритетных проектов, а также предложения о внесении изменений в паспорта этих проектов.

Наконец, 20 октября темой обсуждения стала реализация проектов по образованию, развитию моногородов, международной кооперации и экспорту, малому бизнесу и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, а 13 декабря прошлого года главной темой вновь стали проекты в сферах образования и медицины.