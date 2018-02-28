Презентация модернизированного Ил-96-400М может состояться к концу 2019 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Модернизированный широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер Ил-96-400М могут презентовать заказчикам к концу 2019 года. Об этом в среду ТАСС сообщили в ПАО "Ильюшин", занимающимся разработкой и производством этих машин.

"На сегодняшний день в производственной программе семь машин Ил-96, одна опытная и шесть серийных. Как таковой выкатки мы пока не планируем, но презентация для заказчиков может быть организована ближе к концу 2019 года", - сказали в компании.

Там добавили, что самолеты Ил-96-400М, о которых идет речь, получат модернизированные двигатели ПС-90-А1 с тягой на взлетном режиме 17400 кгс.

В "Ильюшине" также опровергли информацию ряда СМИ об отказе от финансирования проекта. "Есть решение президента РФ о выделении ассигнований на производство этих машин, сейчас речь идет лишь о перераспределении финансовых средств внутри самой программы", - сказали в компании.

Увеличение господдержки

Авиационный эксперт, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев высказал мнение, что существует несколько факторов, которые заставляют работать с платформой Ил-96, сохраняя ее в продуктовом портфеле "Ильюшина".

"Мы понимаем, что существуют определенные внешнеполитические риски, которые заставляют сохранять компетенции в области разработки и производства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Другими словами, случись что, у России будет какое-то количество своих самолетов и дееспособная производственная база, что позволит обеспечивать перевозки, например, на Дальний Восток", - сказал Пантелеев ТАСС.

Другим направлением использования этих лайнеров, по мнению эксперта, может стать обновление парка самолетов специального летного отряда "Россия". "Ни для кого не секрет, что самолеты Ил-96 являются флагманами специального летного отряда "Россия", поэтому сохранение производства этой машины позволит в среднесрочной перспективе выполнять заказы со стороны управделами президента. Мы понимаем, что тот парк "Илов", который сейчас используется, вполне молодой, но через несколько лет было бы вполне разумно его расширить и заменить наиболее возрастные машины", - отметил собеседник агентства.

В то же время он подчеркнул, что серия из нескольких бортов для любого коммерческого воздушного судна означает, что его разработка и производство станут заведомо убыточными, поэтому оправдать реализацию проекта только коммерческими интересами невозможно. "Для продолжения серии за пределами семи машин потребуется увеличение господдержки", - добавил эксперт.

Где можно использовать

По мнению Пантелеева, наработки по Ил-96 не отправляют "под сукно" и в силу других причин. "Для силовых структур, в частности, Минобороны, которое является достаточно консервативным заказчиком авиатехники, Ил-96 может быть привлекательной платформой для создания самолетов специального назначения, таких как ДРЛОУ [дальнее радиолокационное обнаружение и управление]. В отличие от платформы Ил-76, 96-я машина обеспечит большую продолжительность патрулирования. Кроме того, довольно большие внутренние объемы фюзеляжа помогут разместить необходимый набор специальной аппаратуры и создать комфортные условия для операторов", - сказал он.

Наиболее перспективным направлением развития этой платформы, считает эксперт, может стать создание двухдвигательного самолета. "Безусловно, называть его Ил-96 будет некорректно, потому что потребуются новое крыло, новое шасси и так далее. Но наработки по фюзеляжу Ил-96 вполне могут быть использованы. Таким образом, Ил-96 может стать переходной платформой между лайнерами предыдущих поколений и перспективными дальнемагистральными самолетами", - отметил Пантелеев.

Он добавил, что при переходе на двухдвигательную схему речь не должна идти только о ремоторизации. "Количество новаций, которые будут использованы при модернизации самолета, должно быть достаточно большим, уже сейчас Ил-96-400М получит новый салон, который предложит более комфортные условия для пассажиров, но будет иметь меньшую массу. А будущий двухдвигательный лайнер не обойдется без внедрения наработок по так называемому "более электрическому" самолету, бортовому радиоэлектронному оборудованию нового поколения, в частности, авионики, выполненной с применением интегрально-модульной архитектуры. Логичным шагом выглядит и применение композитного крыла", - сказал Пантелеев.