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Ростуризм: более 1,5 млн иностранных туристов посетят Россию в рамках ЧМ-2018

Экономика и бизнес
28 февраля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Точная цифра станет известна после завершения продаж авиабилетов в мае, отметил глава ведомства Олег Сафонов

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Талисман чемпионата мира по футболу FIFA 2018 волк Забивака

Талисман чемпионата мира по футболу FIFA 2018 волк Забивака

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 млн иностранных гостей посетят Россию во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на конференции "Туризм в России: шансы и вызовы ЧМ-2018".

"Мы считаем, что приедет полтора миллиона человек, но точнее скажем об этом по итогам продаж авиабилетов, которые завершатся в мае, может быть даже эта цифра скорректируется в сторону увеличения", - сказал он.

По его словам, проведение ЧМ-2018 будет иметь долгосрочный эффект и положительно скажется на экономике страны.

Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев добавил, что количество иностранных гостей на время проведения ЧМ-2018 может достичь 2 млн человек с учетом прибытия как болельщиков, так и обычных туристов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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Персоны
Сафонов, Олег Петрович Дегтярев, Михаил Владимирович
Темы
ЧМ-2018 по футболу
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