Ростуризм: более 1,5 млн иностранных туристов посетят Россию в рамках ЧМ-2018

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 1,5 млн иностранных гостей посетят Россию во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на конференции "Туризм в России: шансы и вызовы ЧМ-2018".

"Мы считаем, что приедет полтора миллиона человек, но точнее скажем об этом по итогам продаж авиабилетов, которые завершатся в мае, может быть даже эта цифра скорректируется в сторону увеличения", - сказал он.

По его словам, проведение ЧМ-2018 будет иметь долгосрочный эффект и положительно скажется на экономике страны.

Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев добавил, что количество иностранных гостей на время проведения ЧМ-2018 может достичь 2 млн человек с учетом прибытия как болельщиков, так и обычных туристов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.