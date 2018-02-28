"Аэрофлот" нарастил пассажиропоток в январе на 6,6%

МОСКВА, 28 февраля, /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила пассажироперевозки в январе 2018 года на 6,6% до 2,5 млн человек. Об этом говорится в сообщении компании. Группа "Аэрофлот" (в нее входят также авиакомпании "Россия", "Победа", "Аврора") увеличила перевозку пассажиров на 7,7%, до 3,7 млн человек.

Таким образом, пассажирооборот группы "Аэрофлот" в январе 2018 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 7,5%, а пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 5,2%.

При этом количество перевезенных пассажиров авиакомпании на внутренних авиалиниях увеличилось на 9,8%, пассажирооборот - на 7,5%, а предельный пассажирооборот - на 6,4% На международных авиалиниях количество перевезенных пассажиров "Аэрофлота" в январе увеличилось на 4%, пассажирооборот - на 4,1%, а предельный пассажирооборот - на 6,7%.

Авиакомпания "Аэрофлот" в январе 2018 года ввела в эксплуатацию четыре лайнера: три Sukhoi SuperJet100 и один Boeing 737-800. По состоянию на 31 января 2018 год авиапарк группы "Аэрофлот" насчитывал 329 воздушных судов, парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 228 воздушных судов.