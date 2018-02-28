Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Аэрофлот" нарастил пассажиропоток в январе на 6,6%

Экономика и бизнес
28 февраля, 12:01 UTC+3 МОСКВА 28, февраля /ТАСС

В свою очередь группа "Аэрофлот", в которую также входят перевозчики "Россия", "Победа", "Аврора", увеличила перевозку пассажиров на 7,7%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 февраля, /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила пассажироперевозки в январе 2018 года на 6,6% до 2,5 млн человек. Об этом говорится в сообщении компании. Группа "Аэрофлот" (в нее входят также авиакомпании "Россия", "Победа", "Аврора") увеличила перевозку пассажиров на 7,7%, до 3,7 млн человек.

Таким образом, пассажирооборот группы "Аэрофлот" в январе 2018 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 7,5%, а пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 5,2%.

При этом количество перевезенных пассажиров авиакомпании на внутренних авиалиниях увеличилось на 9,8%, пассажирооборот - на 7,5%, а предельный пассажирооборот - на 6,4% На международных авиалиниях количество перевезенных пассажиров "Аэрофлота" в январе увеличилось на 4%, пассажирооборот - на 4,1%, а предельный пассажирооборот - на 6,7%.

Авиакомпания "Аэрофлот" в январе 2018 года ввела в эксплуатацию четыре лайнера: три Sukhoi SuperJet100 и один Boeing 737-800. По состоянию на 31 января 2018 год авиапарк группы "Аэрофлот" насчитывал 329 воздушных судов, парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 228 воздушных судов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
2
Лавров: РФ сократила ядерный арсенал более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны
3
КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка
4
По факту ДТП с девятью жертвами в Башкирии возбуждено дело
5
СК возбудил дело против замглавы МВД по Красноярскому краю‍
6
Возможный организатор поставки "аргентинского кокаина" представлялся работником спецслужб
7
СМИ: глава МВД Украины приобрел отель в Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама