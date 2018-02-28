Оборот розничной торговли в Москве вырос на 5,6%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли Москвы за 2017 год составил 4,5 трлн рублей, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Оборот розничной торговли Москвы с января по декабрь 2017 года составил 4,5 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,6%", - приводит пресс-служба слова главы департамента Владимира Ефимова.

По данным Мосгорстата, наибольший рост продемонстрировала онлайн-торговля, увеличив обороты на 35,4%. Оборот розничных предприятий увеличился на 10,6%.