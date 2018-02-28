Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оборот розничной торговли в Москве вырос на 5,6%

Экономика и бизнес
28 февраля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Наибольший рост зафиксирован в сфере онлайн-торговли

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли Москвы за 2017 год составил 4,5 трлн рублей, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Оборот розничной торговли Москвы с января по декабрь 2017 года составил 4,5 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,6%", - приводит пресс-служба слова главы департамента Владимира Ефимова.

По данным Мосгорстата, наибольший рост продемонстрировала онлайн-торговля, увеличив обороты на 35,4%. Оборот розничных предприятий увеличился на 10,6%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
2
Лавров: РФ сократила ядерный арсенал более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны
3
КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка
4
По факту ДТП с девятью жертвами в Башкирии возбуждено дело
5
СК возбудил дело против замглавы МВД по Красноярскому краю‍
6
Возможный организатор поставки "аргентинского кокаина" представлялся работником спецслужб
7
СМИ: глава МВД Украины приобрел отель в Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама