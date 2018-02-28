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Законопроект об отмене НДФЛ на выплаты семьям с детьми внесен в Госдуму

Экономика и бизнес
28 февраля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Средний размер ежемесячного пособия в связи с рождением первого ребенка в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, отменяющий подоходный налог с ежемесячных выплат семьям с детьми, об этом сообщается на сайте правительства. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. 

Наряду с существующими выплатами и пособиями гражданам, имеющим детей, с 1 января 2018 года введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Исходя из правовой природы таких выплат, их можно отнести к категории выплат социального характера, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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В связи с этим в статью 217 Налогового кодекса (НК) РФ предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых НДФЛ, за счет отнесения к таким доходам ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. Законопроект подготовлен в целях усиления мер материальной поддержки семей, имеющих детей, и сохранения позитивных демографических тенденций в стране, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Выплата ежемесячных пособий семьям в связи с рождением первого ребенка началась 1 января 2018 года. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году - 10,8 тыс. рублей, в 2020 году - 11,1 тыс. рублей.

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