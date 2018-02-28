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В Южно-Сахалинске проходит стартап-тур под эгидой фонда "Сколково"

Экономика и бизнес
28 февраля, 12:01 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 28, февраля. /ТАСС

В мероприятии принимают участие более 300 инноваторов из Москвы, Владивостока, Хабаровска и Якутска

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Мероприятие по поиску инновационных проектов Open Innovations Startup Tour под эгидой фонда "Сколково" открылось в среду в Южно-Сахалинске, в нем принимают участие более 300 инноваторов из Москвы, Владивостока, Хабаровска и Якутска, сообщили ТАСС организаторы форума.

"Открывшееся в Сахалинской области мероприятие дает прекрасную возможность для формирования прочных связей между бизнес-сообществом и обладающими знаниями инноваторами. Это важное условие для совершения технологического рывка", - заявил на церемонии открытия заместитель председателя областного правительства Алексей Белик.

По данным организаторов, стартап-тур будет проходить с 28 февраля по 1 марта, в его рамках выступят сотрудники фонда "Сколково", представители венчурных фондов, институтов развития.

В этом году стартап-тур пройдет в 11 городах России. На сахалинский этап зарегистрировалось более 300 участников, которые представляют около 100 стартапов. На конкурс подано 57 проектов, 17 из них эксперты "Сколково" выбрали для презентаций. Победители получат возможность попасть в полуфинал всероссийского конкурса, где будут разыграны гранты по 5 млн рублей.

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