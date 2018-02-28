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В регионах поддержали законопроект о запрете возврата нереализованной продукции

Экономика и бизнес
28 февраля, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, документ обеспечит честную конкуренцию среди поставщиков и защитит покупателей от фальсификата

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Почти 120 органов законодательной и исполнительной власти регионов России в официальных отзывах поддержали законопроект о запрете на возврат нереализованной продукции производителям. Об этом сообщила в среду журналистам вице-спикер Госдумы, руководитель федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Ирина Яровая.

"На сегодняшний день мы получили 57 отзывов органов законодательной власти и 61 отзыв органов исполнительной власти из регионов. Выражая позицию производителей своих регионов, законодательные собрания и региональные правительства поддерживают законопроект о возврате нереализованной продукции производителям и не высказывают замечаний", - сказала парламентарий.

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По мнению политика, положительные отзывы регионов подтверждают, что мониторинговые группы "Честная цена", работающие по всей стране, "провели объективное и глубокое обсуждение проблемы, что и позволило выйти на законодательное решение, предложенное и поддержанное производителями от Калининграда до Камчатки". "В этом главное преимущество нашего проекта: он воплощает мнение всех регионов России и дает честный баланс интересов производителя и продавца в пользу покупателя", - полагает Яровая.

Вице-спикер убеждена, что возврат нереализованной продукции противоречит экономическим интересам страны и наносит прямой ущерб добросовестному отечественному производителю. "Прямой ущерб производителю - это прямой ущерб и покупателю, поэтому, защищая производителя, мы, прежде всего, защищаем российского покупателя", - подчеркнула она.

"Запрет на возврат нереализованной продукции обеспечит честную конкуренцию среди поставщиков", - указала также депутат. Она считает важным, что "главным арбитром был покупатель и чтобы он выбирал товар исходя из качества, цены и ассортимента, а не из того, кто согласился на дополнительные поборы сетей". "Законопроект направлен на обеспечение честной конкуренции и защиту от фальсификата в том числе", - заключила Яровая.

Как напомнили в пресс-службе парламентария, данный законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов, входящих в состав мониторинговой группы "Честная цена", его уже поддержали Минсельхоз, ФАС, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, "Опора России", а также Российский союз пекарей, Российский союз предприятий молочной отрасли и другие объединения.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
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