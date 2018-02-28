Венчурная фирма сооснователя Mail.ru Group продала Amazon портфельную компанию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Венчурная фирма Grishin Robotics, основателем которой является председатель совета директоров и сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, продала портфельную компанию Ring американской корпорации Amazon. Об этом говорится в сообщении Grishin Robotics.

Сумма сделки не уточняется.

Компания Ring, основанная в 2012 году, разрабатывает "умные устройства", которые обеспечивает безопасность предметов в жилых помещениях. Grishin Robotics инвестировал в компанию в марте 2016 года. Финансирование составило $61,2 млн. Всего с момента основания Ring привлек около $210 млн, в число инвесторов компании также входят Qualcomm, Goldman Sachs и другие.

"Эта сделка является одной из крупнейших на рынке за последние несколько лет, наряду с продажей Nest компании Google, и Oculus - корпорации Facebook. M&A активность в секторе, на котором мы приняли решение сфокусироваться еще в 2012 году, подтверждает правильность нашей ставки. Несмотря на столь позитивные сигналы, индустрия все еще находится на ранней стадии развития, и будущие годы обещают быть не менее интересными", - прокомментировал Гришин.

Венчурная компания Grishin Robotics основана в 2012 году. Компания одной из первых в мире начала работать с предпринимателями в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения.