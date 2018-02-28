Ирак рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере электроэнергетики

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Багдад надеется на налаживание сотрудничества в сфере электроэнергетики с Москвой в ходе восстановления Ирака после многолетней войны с терроризмом. Об этом на пресс-конференции в среду заявил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Мы заинтересованы в помощи и с оптимизмом смотрим на сотрудничество с Россией в сфере электроэнергетики. Мы знаем, что у России прекрасные возможности и большой опыт в этой области", - сказал он.

Участники международной конференции по восстановлению Ирака, которая прошла в Эль-Кувейте 12-14 февраля, договорились выделить $30 млрд на поддержку иракской экономики. В форуме принимал участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он, в частности, заявил, что Россия готова работать над крупными инфраструктурными проектами в Ираке на основе государственно-частного партнерства.