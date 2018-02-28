Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ирак рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере электроэнергетики

Экономика и бизнес
28 февраля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Глава иракского МИД Ибрагим аль-Джаафари отметил, что у РФ большой опыт в этой области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Багдад надеется на налаживание сотрудничества в сфере электроэнергетики с Москвой в ходе восстановления Ирака после многолетней войны с терроризмом. Об этом на пресс-конференции в среду заявил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Мы заинтересованы в помощи и с оптимизмом смотрим на сотрудничество с Россией в сфере электроэнергетики. Мы знаем, что у России прекрасные возможности и большой опыт в этой области", - сказал он.

Участники международной конференции по восстановлению Ирака, которая прошла в Эль-Кувейте 12-14 февраля, договорились выделить $30 млрд на поддержку иракской экономики. В форуме принимал участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он, в частности, заявил, что Россия готова работать над крупными инфраструктурными проектами в Ираке на основе государственно-частного партнерства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
2
Лавров: РФ сократила ядерный арсенал более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны
3
КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка
4
По факту ДТП с девятью жертвами в Башкирии возбуждено дело
5
СК возбудил дело против замглавы МВД по Красноярскому краю‍
6
Возможный организатор поставки "аргентинского кокаина" представлялся работником спецслужб
7
СМИ: глава МВД Украины приобрел отель в Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама