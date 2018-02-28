Процедуру внешнего управления ввели на бывшем "Дальспецстрое"

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Хабаровского края ввел в среду на 18 месяцев процедуру внешнего наблюдения в отношении Главного военно-строительного управления № 6 (ГВСУ № 6, бывший "Дальспецстрой"), сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"Суд <...> удовлетворил ходатайство временного управляющего Григория Удельного и вынес определение о введении внешнего управления. Восстановить платежеспособность предполагается за 18 месяцев, что соответствует стратегии Министерства обороны РФ в отношении предприятий, входивших в структуру Спецстроя России", - говорится в сообщении. Внешним управляющим ГВСУ № 6 назначен Удельнов, член Центрального агентства арбитражных управляющих.

Предприятие "Дальспецстрой" при Спецстрое России было переименовано в Главное военно-строительное управление № 6 приказом директора департамента имущественных отношений Минобороны России, у которого находится в подчинении. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которых являлось неритмичное финансирование по некоторым объектам строительства. Оно является одним из крупных должников по зарплате в регионе.