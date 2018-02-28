Эксперт: инновационный медкластер станет новым драйвером инвестиций в КЧР

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Строительство инновационного медицинского кластера в пределах Кавказских Минеральных Вод в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) и дороги к Черному морю сделает инвестиционный климат республики еще более привлекательным, считает президент регионального объединения работодателей "Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Карачаево-Черкесии", доктор экономических наук Абубакир Тамбиев.

"Республика получила важнейшую точку роста для инвестиций в виде инновационного медкластера, под который уже определено 400 га земли. В инвестиционный портфель КЧР включены 33 проекта общей стоимостью свыше 200 млрд рублей, но если к имеющимся объемам удастся привлечь 120 млрд рублей, которые частный бизнес должен вложить в медкластер, то это на протяжении ряда лет станет решающим фактором в формировании инвестиционной картины КЧР", — сказал ТАСС Тамбиев.

По его мнению, строительство медкластера серьезно повлияет не только на инвестиционный климат КЧР, но и на развитие социальной сферы и экономику в целом. Синергетический эффект от реализации проекта — развитие целого комплекса различных услуг и производств, в том числе, которых ранее не было в республике.

"Промышленность могла бы взяться за изготовление каких-то несложных инструментов и оборудования для медицины и обеспечения хозяйственной деятельности медкластера. Понадобится местная сельхозпродукция, не говоря о строительстве дополнительного жилья для специалистов", — добавил эксперт.

Дорога к морю

Прогнозируется, что инвестклимат региона существенно оживит и дорога на побережье Черного моря через Карачаево-Черкесию (из 340 км построено порядка 270), строительство которой избавит регион от статуса "тупикового" в транспортной инфраструктуре юга России.

"По самым скромным подсчетам через республику будет проезжать ежедневно до 10 тыс. машин. Это повлечет формирование необходимой придорожной инфраструктуры: отелей, магазинов, аптек, предприятий общепита, станций технического обслуживания. Как показал опыт Архыза, создание такой инфраструктуры успешно берет на себя региональный бизнес, малое и среднее предпринимательство", — отметил Тамбиев.

По его словам, КЧР сегодня динамично развивается по многим направлениям, проводится большая работа по формированию благоприятного инвестиционного климата. Эксперт одним из важных факторов для роста инвестирования назвал конструктивный диалог, который правительство республики сумело наладить фактически со всеми крупнейшими промышленными предприятиями на территории региона.

Проект инновационного медицинского кластера включает в себя университетскую клинику, медицинский университет и научно-исследовательский центр. Концепция проекта предполагает также строительство трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры, а также 7 центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах СКФО. Реализует проект "Корпорация развития Северного Кавказа", курирует Минкавказ.