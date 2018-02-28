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Финская Arctia готова предоставлять РФ ледокольные услуги на Севморпути

Экономика и бизнес
28 февраля, 12:54 UTC+3 ОУЛУ ОУЛУ 28, февраля. /ТАСС

В ведении госкомпании находится состоящий из восьми ледоколов флот Финляндии

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ОУЛУ, 28 февраля. /ТАСС/. Финская ледокольная компания Arctia Oy готова предоставлять России ледокольные услуги в Арктике на Северном морском пути. Об этом сообщил журналистам в среду менеджер по коммуникациям финской ледокольной компании Ээро Хокканен.

Arctia - финская госкомпания, в ведении которой находится ледокольный флот страны (в настоящее время - восемь ледоколов).

"Наши российские партнеры дают нам понимание того, что в дальнейшем развитие Севморпути может открывать возможности и для финских ледоколов", - сказал он.

"Мы хотели бы, чтобы государственное соглашение [между Финляндией и РФ] о ледокольных услугах на Балтийском море было распространено на Севморпуть. Еще одна возможность - это двусторонние договоры между компаниями", - пояснил Хокканен. "В будущем мы готовы предложить нашим российским коллегам содействие по использованию этого маршрута. Это может быть ледокольная проводка, но также и другие функции - например, по прокладке кабелей", - добавил он.

Россия в 2015 году ратифицировала подписанное с Финляндией годом ранее межправительственного соглашение о ледокольной проводке судов в Балтийском море. Оно готовилось сторонами по результатам анализа ледовой обстановки в Финском заливе, когда ледоколы одной страны простаивают в то время, как суда другой не справляются с той или иной ситуацией по ледовой обстановке. В документе прописаны механизм и условия предоставления помощи в ледокольном обеспечении, а также регулируются вопросы допуска ледокольных сил договаривающихся сторон в пределы территориального моря и внутренних морских вод двух государств.

Северный морской путь - это кратчайший морской маршрут между европейской частью РФ и Дальним Востоком. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому) и частично Тихого океана (Берингову).

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