На ремонт трассы М-7 во Владимирской области в 2018 году направят 3,3 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 28 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования дорожных работ на владимирском участке федеральной трассы М-7 "Волга" в 2018 году составит 3,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления дорогой.

"В 2018 году объем финансирования дорожных работ на владимирском участке автомагистрали М-7 "Волга" запланирован в размере 3,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в 2017 году на эти цели было направлено 4,3 млрд рублей.

Дорожники будут работать над двумя крупными проектами капремонта, обновят 13 км покрытия, построят три надземных пешеходных перехода, установят более 3 км новых линий освещения. Трасса будет приведена в соответствие с современными требованиями к покрытию и безопасности.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Росавтодор завершил ремонт одного из самых аварийных участков трассы М-7 протяженностью 12 км в районе города Лакинска Владимирской области. Ремонтные работы велись с июня 2015 года, их стоимость превысила 3,8 млрд рублей.