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Власти Ростовской области скорректируют схему перевозок зерна во время ЧМ

Экономика и бизнес
28 февраля, 13:05 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, февраля. /ТАСС

По словам главы региона Василия Голубева, это необходимо для того, чтобы высокая загруженность транспортных магистралей не отразилась на работе экспортеров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Схема перевозок зерна в Ростовской области во время проведения ЧМ-2018 будет скорректирована для того, чтобы высокая загруженность транспортных магистралей не отразилась на работе экспортеров сельхозпродукции, сообщил журналистам в среду губернатор региона Василий Голубев в ходе XXI Агропромышленного форума Юга России в Ростове-на-Дону.

"Наши экспортеры обратились к нам с просьбой отдельно посмотреть тему транспортной доступности элеваторов, терминалов и так далее [во время ЧМ-2018]. Мы над этим сейчас работаем, нам предстоят некоторые коррективы, предстоит практически в ручном режиме сопровождать движение транспорта, особенно непосредственно в дни матчей, когда будет громадное количество транспорта. Принципиальная задача - ни в коем случае не менять производственный процесс, он должен работать", - сказал Голубев.

Он отметил, что Ростовская область остается одним из крупнейших экспортеров зерновых в России. "Более 14 млн тонн зерновых и другой сельхозпродукции было отправлено через наши порты в прошлом году, более 9,5 млн тонн только на порт Кавказ поставили, поэтому транспортные потоки традиционно большие", - уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что урожай зерновых в Ростовской области в 2017 году составил 13,2 млн тонн, увеличившись на 13% по сравнению с 2016 годом, и стал рекордным для региона.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

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