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На проект "Безопасные и качественные дороги" в Рязани в 2018 году направят 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
28 февраля, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

На эти средства планируется отремонтировать более 100 км дорог, сообщил министр транспорта региона Андрей Савичев

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования проекта "Безопасные и качественные дороги" в Рязанской области в 2018 году вырастет до 1,46 млрд руб., что на 200 млн больше, чем год назад. Средства позволят отремонтировать более 100 км дорог в окрестностях областного центра, сообщил в среду ТАСС министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев.

"В этом году у нас объем средств по проекту "Безопасные и качественные дороги" составит 1,46 млрд руб., половина денег поступит из федерального бюджета. Предварительно объем отремонтированных дорог останется на уровне прошлого года, но средства будут выделяться еще и на развитие систем управления дорожным движением", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнил Андрей Савичев, в 2017 году на проект "Безопасные и качественные дороги" в Рязанской области было направлено 1,26 млрд руб. На эти средства было отремонтировано 134 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения и ликвидировано 12 мест концентрации ДТП в пределах Рязанской агломерации - это примерно 20% дорог, входящих в эту территорию. Общая протяженность дорожной сети в пределах Рязани и пяти районов агломерации составляет 899 км.

За счет внедрения проекта к концу 2018 года в Рязанской агломерации ожидается снижение количества мест концентрации ДТП в два раза относительно уровня 2016 года. К 2025 году этот показатель должен составить 85%.

Кроме того, в текущем году в нормативное состояние за счет ремонта будет приведено не менее 50% дорожной сети. К 2025 году - 85%. Всего в 2018 году власти Рязанской области планируют отремонтировать свыше 250 км дорог.

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