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Собственные доходы бюджета Севастополя в 2017 году выросли на 20%

Экономика и бизнес
28 февраля, 13:12 дата обновления: 28 февраля, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

По словам губернатора города Дмитрия Овсянникова, сейчас Севастополь - "единственный регион РФ, где отсутствует государственный муниципальный долг"

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сосбтвенные налоговые доходы бюджета Севастополя по итогам 2017 года выросли почти на 20%, превысив 2 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

"Что касается основных показателей бюджета, мы за 2017 год нарастили наши налоговые доходы почти на 20% - это более 2 млрд рублей. По доходной части бюджет был исполнен в размере 34,9 млрд рублей, по расходной части - 33,5 млрд рублей, что больше почти на 32%, чем за 2016 год", - сказал он.

Губернатор отметил, что основная часть расходной части - социально ориентированные расходы.

По его словам, сегодня Севастополь - "единственный регион РФ, где отсутствует государственный муниципальный долг". "Объем инвестиций в основные фонды у нас вырос почти в 2,5 раза - до 15 млрд рублей по итогам 2017 года", - добавил он.

Сокращение безработицы

По словам Овсянникова, безработица в Севастополе по итогам 2017 года снизилась почти вдвое - с 8,7% до 4,6%.

"Уровень безработицы [в Севастополе] по данным Международной организации труда снизился до уровня 4,6% - в 2016 году было 8,7%", - сказал он.

Овсянников также сообщил о росте рейтинга качества жизни в Севастополе.

"Ключевым показателем, на который мы ориентируемся, одним из ключевых, является рейтинг качества жизни. По итогам 2017 годы мы с 29 места переместились на 23 место. По реальным доходам населения у нас положительный рост <...> Средняя заработная плата выросла на 7% - до 26,4 тыс. рублей", - сообщил губернатор.

Он отметил, что население города продолжает расти. "За 2017 год у нас прирост населения порядка 7,7 тыс. человек. Сейчас численность населения Севастополя составляет 436 тыс. человек", - сказал он.

Курс на развитие

Реализация 64 мероприятий, в том числе сдача в эксплуатацию 26 объектов, запланирована в Севастополе в 2018 году в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Объем средств, выделенных городу в 2018 году, составляет 11,7 млрд рублей, рассказал Овсянников.

"В этом году мы будем реализовывать [в рамках ФЦП] …64 мероприятия на общую сумму 11,7 млрд рублей. Наши планы - ввести 26 объектов до конца года в эксплуатацию", - сказал он. Овсянников добавил, что в рамках реализации ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года запланировано 105 мероприятий на общую сумму 55 млрд рублей.

Губернатор отметил, что в 2017 году реализовано 46 мероприятий. По его словам, "при плановом бюджете 8,7 млрд рублей фактическое использование средств бюджета… составило 7,6 млрд рублей". Глава города уточнил, что введены в эксплуатацию все 16 объектов, которые были запланированы.

"Это и строительство седьмого участка трассы "Таврида", строительство дороги в [порт] Камышовая бухта, строительство очистных сооружений "Южные", строительство четырех детских садов, двух школ и двух парков. Это строительство и выполнение обязательств по переселению граждан из числа реабилитированных народов <…> Это строительство газопровода высокого давления - это все было сделано в 2017 году..." - напомнил Овсянников.

По его словам, в 2017 году завершено проектирование и разработка проектно-сметной документации по новым 20 объектам, по 13 объектам заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ.

 

 

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