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"Лаборатория Касперского" опровергла публикацию в открытом доступе части кода антивируса

Экономика и бизнес
28 февраля, 13:09 дата обновления: 28 февраля, 13:39 UTC+3

Личность человека, который выложил программный код, была установлена, сказали в компании

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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Опубликованный бывшим сотрудником "Лаборатории Касперского" в открытом доступе программный код не относится к антивирусу и угрозы для пользователей не несет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"Действительно, бывший сотрудник "Лаборатории Касперского" выложил в публичный доступ часть кода, к которому имел правомерный доступ в рамках своей работы. Данный код не является частью антивируса", - сказали в "Лаборатории Касперского". Этот случай никак не угрожает безопасности клиентов компании, подчеркнули в "Лаборатории Касперского".

В компании отметили, что "Лаборатория Касперского" постоянно проводит мониторинг сети на наличие образцов программного кода. В связи с этим, данные были обнаружены на следующий день после их публикации и удалены из публичного доступа в кратчайшие сроки.

"Было проведено внутреннее расследование, в результате которого была установлена личность злоумышленника. Собрав все доказательные материалы, компания обратилась в правоохранительные органы", - добавили в компании.

По данным материалам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.183 УК РФ ("Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну"). 

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