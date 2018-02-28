Минюст РФ обязал приставов в приоритетном порядке обеспечить налоговую амнистию граждан

СНЕГИРИ /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Александр Коновалов потребовал от судебных приставов обеспечить проведение налоговой амнистии для граждан. Выступая на расширенной коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, он напомнил о вступившем в силу законе о списании с граждан долгов по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество, возникших к 1 января 2015 года.

По словам Коновалова, налоговую амнистию, осуществление которой должно быть в приоритете на текущий момент, необходимо обеспечить совместно с Федеральной налоговой службой.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин принял решение провести в России налоговую амнистию для граждан. Был подписан закон об изменениях в Налоговом кодексе и в других законодательных актах, согласно которым признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимки по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц на 1 января 2015 года.

Кроме того, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимки по страховым взносам во внебюджетные фонды, возникшие до 1 января 2017 года, а также задолженность по пеням и штрафам за них, числящаяся за индивидуальными предпринимателями, адвокатами и нотариусами.

Решение о списании долга принимается налоговыми органами без участия самих налогоплательщиков.