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Росавиация отказалась выдать Azur Air более 20 допусков на международные маршруты

Экономика и бизнес
28 февраля, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

В частности, компании отказано в разрешениях на полеты в Болгарию, Доминикану, Испанию и на Кубу

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росавиация отказала российской авиакомпании Azur Air, чей сертификат эксплуатанта ограничен вплоть до 20 марта с последующей возможностью аннулирования, в выдаче 21 допуска на полеты за рубеж.

Это следует из приказа Росавиации, опубликованном на сайте ведомства.

Как следует из приказа, Росавиация отказала авиакомпании в выдаче допусков из Москвы в Бургас, Варну, Пунта-Кану, Барселону, Пальма-де-Майорку, Варадеро; из Санкт-Петербурга в Бургас, Пунта-Кану, Барселону, Пальма-де-Майорку, Варадеро и еще на ряд рейсов из регионов в Болгарию, Доминикану, Испанию и на Кубу.

Ранее стало известно, авиакомпания направила в Росавиацию отчет об устранении недостатков в безопасности полетов. В начале года Росавиация сообщила, что Azur Air может прекратить выполнение полетов с 21 марта, если не устранит все нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов, из-за чего ведомство ограничило сертификат эксплуатанта авиакомпании.

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