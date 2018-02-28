Росавиация отказалась выдать Azur Air более 20 допусков на международные маршруты

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росавиация отказала российской авиакомпании Azur Air, чей сертификат эксплуатанта ограничен вплоть до 20 марта с последующей возможностью аннулирования, в выдаче 21 допуска на полеты за рубеж.

Это следует из приказа Росавиации, опубликованном на сайте ведомства.

Как следует из приказа, Росавиация отказала авиакомпании в выдаче допусков из Москвы в Бургас, Варну, Пунта-Кану, Барселону, Пальма-де-Майорку, Варадеро; из Санкт-Петербурга в Бургас, Пунта-Кану, Барселону, Пальма-де-Майорку, Варадеро и еще на ряд рейсов из регионов в Болгарию, Доминикану, Испанию и на Кубу.

Ранее стало известно, авиакомпания направила в Росавиацию отчет об устранении недостатков в безопасности полетов. В начале года Росавиация сообщила, что Azur Air может прекратить выполнение полетов с 21 марта, если не устранит все нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов, из-за чего ведомство ограничило сертификат эксплуатанта авиакомпании.