Территорию ОЭЗ "Дубна" увеличили на 30 га

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Особую экономическую зону (ОЭЗ) "Дубна" расширили до 217 га, увеличив ее площадь на 30 га, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Подписано трехстороннее соглашение об увеличении территории особой экономической зоны "Дубна" на 30 га. Теперь ее площадь составляет 217 га. Соответствующий документ подписали заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и глава Дубны Максим Данилов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, увеличение территории ОЭЗ "Дубна" позволит привлечь дополнительно порядка 15 высокотехнологичных производств, которые могут инвестировать около 7-8 миллиардов рублей. В настоящее время на территории ОЭЗ свои проекты реализуют 135 высокотехнологичных компаний, еще около 25 резидентов Управляющая компания ОЭЗ планирует привлечь на территорию "Дубны" в 2018 году.

На данный момент на территории Московской области работают три ОЭЗ: "Дубна", "Исток" и "Ступино Квадрат". Первые две - технико-внедренческого типа, третья - промышленно-производственного. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному министерству инвестиций и инноваций подать заявку на создание четвертой ОЭЗ в Каширском городском округе. По словам Буцаева, соответствующая заявка будет подана в федеральное правительство в апреле текущего года.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение снять мораторий на создание и расширение ОЭЗ в регионах РФ. С предложением отменить мораторий к главе государства обратился губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Его поддержал министр экономического развития Максим Орешкин, пояснив, что до введения моратория на ОЭЗ направлялись федеральные деньги, однако сейчас речь идет о средствах самих регионов.