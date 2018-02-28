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Россельхознадзор предлагает ввести электронное подтверждение поставок продукции в ЕАЭС

Экономика и бизнес
28 февраля, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Причиной инициативы послужили результаты анализа статистических данных взаимной торговли между государствами ЕАЭС, сообщили в ведомстве

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с предложением выработать механизм электронного подтверждения поставок продукции для недопущения ввоза запрещенных продуктов на территорию России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор планирует обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с предложением решить вопрос по выработке механизма [системы] электронного подтверждения поставок продукции", - отмечает ведомство.

Как отмечает Россельхознадзор, причиной инициативы послужили результаты анализа статистических данных взаимной торговли между государствами ЕАЭС. Согласно их данным, почти 15 тыс. тонн белорусской молочной продукции, в отношении которых действуют временные ограничения на поставку в Россию, были легализованы и реализованы на территории нашей страны под видом киргизской и казахской молочной продукции. Объем этой продукции составляет 29% от общего объема поставок молочных товаров из Республики Беларусь в Киргизию и Казахстан, отмечает Россельхознадзор.

"Подобные манипуляции со стороны недобросовестных производителей и получателей товаров возможны только из-за отсутствия системы прослеживаемости в области перемещения товаров, подконтрольных ветеринарному надзору", - уверены в ведомстве.

Россельхознадзор неоднократно выражал претензии к белорусской молочной продукции, находя в ней остатки запрещенных веществ. Так, в январе к ввозу в Россию была запрещена продукция одного из крупнейших белорусских молочных производителей, компании "Бабушкина крынка".

22 февраля 2018 года Россельхознадзор объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья. Запрет связан с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции" и коснется молока наливом и пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных сливок наливом, а также сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных сливок, молочной наливной, концентрированной, сухой сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка. При этом ограничения не распространяются на упакованное молоко и молочную продукцию. 26 февраля введение ограничений на ввоз молочных продуктов из Белоруссии было перенесено на 6 марта в связи с "техническими причинами".

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