"Газпром" вновь установил рекорд экспорта газа в Европу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Газпром" седьмой день подряд обновил рекордный показатель суточного объема экспорта российского газа в дальнее зарубежье, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"27 февраля "Газпром" зафиксировал новый исторический суточный максимум - потребителям было поставлено 695,1 млн куб. м газа. Предыдущее пиковое значение, установленное 26 февраля, превышено на 28,3 млн куб. м. Рост сопоставим с текущим суточным объемом поставок российского газа, например, в Нидерланды", - отмечается в сообщении.

В европейских странах установилась аномально холодная погода. Западные СМИ прозвали явление Beast from the East ("зверь с востока"), поскольку морозы пришли из Сибири.

На прошлой неделе компания установила пять подряд рекордов по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье. "Газпром" отмечал, что рекордные показатели были достигнуты в выходные дни (24 и 25 февраля), когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных за неделю показателей.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что в 2017 году холдинг увеличил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом - до 472 млрд куб. м., а экспорт газа в Европу - на 8,1%, до 193,6 млрд куб. м.