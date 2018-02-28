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Полпред президента РФ в ЦФО: контролирующие экспорт органы не справляются с полномочиями

Экономика и бизнес
28 февраля, 20:45 UTC+3 МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Алексей Гордеев заявил, что поставка некачественной молочной продукции с территории Белоруссии вызывает особое беспокойство

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Государственные органы, в ведении которых находится контроль экспортной продукции, не справляются со своими полномочиями, поскольку на российский рынок продолжает поступать некачественная молочная продукция из Белоруссии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ЦФО (бывший министр сельского хозяйства РФ в 1999-2009 годах, губернатор Воронежской области в 2009-2017 годах) Алексея Гордеева.

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"Сегодня особое беспокойство вызывает поставка некачественной молочной продукции, в основном с территории Белоруссии. Есть понимание, что это - экспортная продукция недобросовестных производителей из Украины и Польши, которая под видом белорусской продукции поставляется на российские рынки. Можно сказать, что государственные органы, которые должны контролировать эти товарные потоки, не справляются со своими полномочиями, и надо с этим разбираться на высоком уровне, в том числе в рамках межправительственных отношений", - сказал Гордеев по итогам визита на молочный завод по переработке молока и производству молочной продукции группы компаний "Ростагроэкспорт" в Пушкинском районе Московской области.

Полпред президента РФ в ЦФО подчеркнул, что контрольным и надзорным органам Роспотребнадзору и Россельхознадзору необходимо консолидировать усилия и договориться о регламентах совместных проверок в целях недопущения попадания фальсификата в магазины. "Наша задача - защитить добросовестного отечественного производителя, чтобы в итоге молочная продукция была качественная, соответствовала сертификатам и была доступной по цене", - добавил Гордеев.

Он напомнил, что на протяжении последних лет по поручению президента РФ реализуются меры по поддержке отечественного молочного животноводства. Основная цель этой деятельности - развитие собственного производства качественной и доступной по цене молочной продукции. И Московская область, по мнению полпреда президента РФ в ЦФО, делает успехи в вопросах восстановления молочного животноводства в регионе.

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