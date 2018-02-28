ДВФУ начал отбор резидентов в технопарк "Русский"

ТАСС, 28 февраля. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) запустил федеральный отбор резидентов в технопарк "Русский" на окружном этапе мероприятия Open Innovations Startup Tour-2018, который прошел в Южно-Сахалинске в среду, сообщили в пресс-службе ДВФУ.

"Федеральный отбор резидентов в технопарк "Русский" запустил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на окружном этапе Open Innovations Startup Tour-2018 в Южно- Сахалинске 28 февраля. Технопарк готов помочь российским высокотехнологичным компаниям выйти на перспективные азиатские рынки и обеспечить сопровождение технологических проектов на всех стадиях", - говорится в сообщении.

Директор технопарка Дмитрий Боровиков сообщил, что к участию в конкурсе приглашаются стартап-команды и компании, уже имеющие "минимально жизнеспособный продукт и подтвержденный рыночный спрос на свои разработки". По его словам, резиденты получат полный комплекс услуг по доработке продукта, сопровождению и продвижению технологических проектов, которые будут реализовываться в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Технопарк "Русский" - идеальное место для работы с азиатскими рынками. Вместе с удобным расположением резиденты также смогут воспользоваться возможностями ДВФУ в части проведения исследований и экспертизы, трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, привлечения инвесторов, партнеров и другими услугами, которые помогут компаниям продвинуться на рынках АТР", - привели его слова в пресс-службе.

Заявки на конкурс принимаются до 30 апреля. К 31 мая экспертный совет технопарка примет решение о присвоении статуса резидента лучшим проектам.

Об Open Innovations Startup Tour

Open Innovations Startup Tour - совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке правительства РФ в целях развития инновационного предпринимательства. Он включает не только конкурс технологических проектов, но и образовательную и конференционную части, в разных городах России он проводится с 2011 года.

В этом году стартап-тур пройдет в 11 городах России. На сахалинский этап зарегистрировалось более 300 участников, которые представляют около 100 стартапов. На конкурс подано 57 проектов, 17 из них эксперты "Сколково" выбрали для презентаций. Победители получат возможность попасть в полуфинал всероссийского конкурса, где будут разыграны гранты по 5 млн рублей.

О технопарке Русский

Технопарк "Русский" - проект по формированию на острове Русском экосистемы развития технологического предпринимательства для обеспечения лидерства Российской Федерации на перспективных рынках АТР. Проект реализуют совместно Дальневосточный федеральный университет, фонд "Сколково" и более 25 партнерских организаций. Запуск технопарка состоялся на III Восточном экономическом форуме. С сентября 2017 года резидентами стали 37 компаний из шести регионов Дальнего Востока.