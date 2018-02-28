Презентация особых экономических режимов РФ и Ирака пройдет в Москве в 2018 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Презентация особых экономических режимов, работающих для бизнеса на территории России и Ирака при участии представителей деловых кругов двух стран пройдет в Москве во второй половине 2018 года. Об этом по итогам 7 заседания межправительственной российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Было принято решение о проведении заседания Рабочей группы в области торгово-экономического, инвестиционного и регионального сотрудничества во второй половине 2018 года в Москве, на которой будет организована презентация особых экономических режимов, существующих на территории Российской Федерации и Республики Ирак, при участии заинтересованных представителей деловых кругов сторон", - говорится в сообщении.

Также на заседании было принято решение о том, что российскую часть рабочей группы в области торгово-экономического, инвестиционного и регионального сотрудничества возглавит заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.