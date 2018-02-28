ФРИИ запустит в новгородском университете курс по интернет-бизнесу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Курс "Интернет-предпринимательство" стартует в весеннем семестре на базе Новгородского Государственного Университета им. Ярослава Мудрого. Новая дисциплина откроется в рамках заключенного в среду соглашения между вузом и Фондом развития интернет- инициатив (ФРИИ), сообщил ТАСС и.о. ректора НовГУ Юрий Боровиков.

"Интернет-предпринимательство сейчас одно из самых развитых направлений. В весеннем семестре 2018 года студенты новгородского университета в количестве 40 человек приступают к изучению этого курса. Мы обучили посредством поддержки фонда своего специалиста, который будет реализовывать этот курс с методической поддержкой со стороны фонда" - сказал Боровиков.

Курс "Интернет-предпринимательство" рассчитан на 42 аудиторных часа и охватывает весь процесс создания интернет- проекта от поиска идеи до выведения продукта на рынок. Согласно программе, результатом изучения дисциплины должен стать реальный интернет-проект и его защита. Фонд развития интернет-инициатив предоставляет вузу методический комплект, включающий видео-лекции, презентации, учебно- методическое пособие и обучает преподавателя университета на безвозмездной основе.

"В рамках курса студентам расскажут, что можно сделать для того, чтобы найти свою идею, пытаться сделать из этого стартап и двигаться дальше, к выращиванию своей большой компании. А если что-то будет получаться, то мы всегда готовы поддержать на следующих стадиях, дать программу акселерации, дать инвестиции, если компания выходит на уровень зрелости", - рассказал в ходе подписания соглашения директор фонда Кирилл Варламов.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) - российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в марте 2013 года Агентством стратегических инициатив по предложению президента РФ Владимира Путина. Согласно данным, опубликованным на сайте фонда, соглашение о введении курса "Интернет-предпринимательство" подписали более чем 140 российских ВУЗов.