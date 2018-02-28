Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФРИИ запустит в новгородском университете курс по интернет-бизнесу

Экономика и бизнес
28 февраля, 21:53 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, февраля. /ТАСС

Курс "Интернет-предпринимательство" рассчитан на 42 аудиторных часа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Курс "Интернет-предпринимательство" стартует в весеннем семестре на базе Новгородского Государственного Университета им. Ярослава Мудрого. Новая дисциплина откроется в рамках заключенного в среду соглашения между вузом и Фондом развития интернет- инициатив (ФРИИ), сообщил ТАСС и.о. ректора НовГУ Юрий Боровиков.

"Интернет-предпринимательство сейчас одно из самых развитых направлений. В весеннем семестре 2018 года студенты новгородского университета в количестве 40 человек приступают к изучению этого курса. Мы обучили посредством поддержки фонда своего специалиста, который будет реализовывать этот курс с методической поддержкой со стороны фонда" - сказал Боровиков.

Курс "Интернет-предпринимательство" рассчитан на 42 аудиторных часа и охватывает весь процесс создания интернет- проекта от поиска идеи до выведения продукта на рынок. Согласно программе, результатом изучения дисциплины должен стать реальный интернет-проект и его защита. Фонд развития интернет-инициатив предоставляет вузу методический комплект, включающий видео-лекции, презентации, учебно- методическое пособие и обучает преподавателя университета на безвозмездной основе.

"В рамках курса студентам расскажут, что можно сделать для того, чтобы найти свою идею, пытаться сделать из этого стартап и двигаться дальше, к выращиванию своей большой компании. А если что-то будет получаться, то мы всегда готовы поддержать на следующих стадиях, дать программу акселерации, дать инвестиции, если компания выходит на уровень зрелости", - рассказал в ходе подписания соглашения директор фонда Кирилл Варламов.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) - российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в марте 2013 года Агентством стратегических инициатив по предложению президента РФ Владимира Путина. Согласно данным, опубликованным на сайте фонда, соглашение о введении курса "Интернет-предпринимательство" подписали более чем 140 российских ВУЗов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
2
ВГТРК исключила нецензурную брань в записи дебатов Жириновского и Собчак
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
5
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
6
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
7
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама