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Bloomberg: финансовый регулятор США запросил у банков сведения о кредитах Кушнера

Экономика и бизнес
28 февраля, 22:10 дата обновления: 28 февраля, 22:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Регулятор запросил сведения о займах советника президента США у Deutsche Bank, Signature Bank и New York Community Bank

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НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Банковский регулятор штата Нью-Йорк запросил у германского Deutsche Bank информацию о кредитах, полученных Джаредом Кушнером, советником и зятем президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк подало запрос в американский филиал германского фининститута с требованием предоставить сведения, касающиеся Кушнера, его компании, занимающейся недвижимостью, а также данные, имеющие отношение к членам его семьи. Кушнер женат на Иванке Трамп, дочери нынешнего американского лидера.

Такие же запросы, по сведениям агентства, были направлены около недели назад в банки Signature Bank и New York Community Bank. Регулятор заявил, что ожидает ответа от финансовых учреждений к 5 марта. Запросы касаются, в том числе, информации о собственности организации Kushner Companies, а также документов, сопровождавших ряд совершенных ею банковских займов.

В Kushner Companies заявили агентству, что к ним не поступало никаких копий запросов от финансового регулятора. Кушнер перед приходом в администрацию США в прошлом году формально отошел от управления своей компанией и передал часть ее активов во владение членов семьи, отмечает Bloomberg.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что на прошлой неделе уровень допуска Кушнера к секретной государственной информации был понижен с "совершенно секретного" до "секретного", что закрывает для него регулярный доступ к конфиденциальной информации, которым он раньше пользовался. Как утверждало издание, помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер ранее узнал, что у Кушнера были контакты с зарубежными официальными лицами, которые он не координировал с Советом национальной безопасности при Белом доме и официально не декларировал. По данным газеты, Макмастер также на одном из регулярных разведбрифингов для Трампа упомянул, что за рубежом якобы ведутся дискуссии по поводу возможности манипулировать Кушнером.

По информации источников The Washington Post, речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах, Мексике, Китае и Израиле. В руководстве этих стран якобы обсуждается то, каким образом можно воспользоваться сложными бизнес-схемами Кушнера, его финансовыми трудностями и нехваткой опыта во внешней политике. По информации издания, на данный момент не известно, вылились ли эти дискуссии в какие-либо действия, однако такие сведения вызвали обеспокоенность в Белом доме, что в свою очередь стало причиной отказа в предоставлении Кушнеру постоянного допуска к секретным сведениям.

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