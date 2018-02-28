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"Нафтогаз" сообщил, что "Газпром" обязали уплатить $4,63 млрд по транзитному контракту

Экономика и бизнес
28 февраля, 22:18 дата обновления: 28 февраля, 22:34 UTC+3

Также в "Нафтогазе" добавили, что "арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за якобы незаконно отобранные объемы транзитного газа"

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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" уплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". Об этом в среду сообщил "Нафтогаз" в Twitter.

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"По решению Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд  за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

На своей странице в Facebook, "Нафтогаз" добавил, что "арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа".

Спор "Газпрома" и "Нафтогаза"

Действующий контракт на поставку газа на Украину был подписан "Газпромом" и "Нафтогазом" в январе 2009 года и рассчитан до 31 декабря 2019 года. По соглашению, объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд куб. м ежегодно. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

В 2014 году "Газпром" и "Нафтогаз" подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж. Украина хотела в том числе ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати". "Газпром" же требовал оплатить задолженность за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты. Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования компаний лишь частично. Так, суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за осуществленные поставки.

Суд также отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате за газ - снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за тыс. куб. м). При этом "Нафтогаз" рассчитывал на изменение цены, начиная с мая 2011 года. Украинская сторона заявила, что расчеты с "Газпромом" будут проведены после решения арбитража по транзиту. По нему "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" $16 млрд.

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