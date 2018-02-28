Американские разведчики запросили на свою деятельность в 2019 году почти $60 млрд

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американские разведчики запросили у Конгресса США на свою деятельность $59,9 млрд в 2019 финансовом году, который начнется 1 октября текущего календарного года. Об этом сообщил аппарат директора национальной разведки Дэниела Коутса.

"Общая сумма, запрошенная на реализацию национальной разведывательной программы в 2019 финансовом году, составляет $59,9 млрд, что включает финансирование зарубежных операций", - отмечается в распространенном во вторник заявлении.

По словам сотрудников аппарата, "какая-либо дополнительная информация, касающаяся бюджета" разведсообщества США, "обнародована не будет", поскольку это "может нанести ущерб национальной безопасности". Закон, принятый в 2007 году, обязывает директора нацразведки раскрывать "только общую сумму" запрошенных или выделенных средств, уточняется в заявлении.

В национальную разведпрограмму не включаются затраты по линии Разведывательного управления минобороны (РУМО). Как отметила в среду газета Defense News, ссылающаяся на представителей Пентагона, на военную разведку будет запрошено на 2019 год $21,2 млрд.

Таким образом, администрация президента Дональда Трампа просит выделить на нужды всех разведведомств США в следующем финансовом году $81,1 млрд. Для сравнения, согласно данным аппарата директора нацразведки, общие расходы на разведдеятельность в 2017 году составили $73 млрд, в 2016 году - $70,7 млрд, в 2007 году - $63,5 млрд.

Коутс курирует работу 16 разведведомств. Занимаемый им пост был создан в 2005 году в рамках реформы спецслужб после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.