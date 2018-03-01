Кабмин рассмотрит проект закона по увеличению штрафа за нарушение при переезде ж/д путей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство России намерено увеличить в пять раз штраф за нарушение правил переезда железнодорожных путей и усилить ответственность за нарушение режима ведения хозяйственной деятельности в зоне санитарной охраны водных источников.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, на заседании правительства в четверг будет рассмотрен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях. "Для предотвращения случаев заболеваний, связанных с питьевой водой ненадлежащего качества, в том числе в результате невыполнения обязательных мероприятий по защите водоисточников от загрязнения, а также неудовлетворительного технического состояния объектов централизованных систем водоснабжения, законопроектом предусмотрено усиление административной ответственности для должностных и юридических лиц, нарушающих режим ведения хозяйственной и другой деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", - пояснили в пресс-службе. Также проектом "предусмотрена дифференциация административной ответственности в зависимости от пояса зоны санитарной охраны, на территории которого выявлено нарушение режима ведения хозяйственной и другой деятельности".

Еще один блок поправок в Кодекс об административных правонарушениях, выносящийся на обсуждение кабмина, подразумевает усиление административной ответственности за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей. "Предлагается увеличить с 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей административный штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды", - уточнили в правительстве.

Кроме того, в повестку дня включено рассмотрение законопроектов, касающихся свободных экономических зон. Так, одним из них "предлагается включить в территорию свободного порта Владивосток Советско-Гаванский район Хабаровского края".

"Распространение режима свободного порта Владивосток на этот муниципальный район позволит создать на его территории дополнительные условия для реализации инвестиционных проектов", - полагают специалисты. На первом этапе на этой территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 50 млрд рублей, создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест.

Цель еще одного законопроекта - "определение федеральных органов государственной власти, устанавливающих контрольные пункты и порядок их прохождения лицами, осуществляющими рыболовство в экономической зоне". "Законопроектом предлагается установить, что лица, занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне, должны проходить контрольные пункты и соблюдать порядок их прохождения, установленные ФСБ России, Минсельхозом и Минобороны России", - пояснили в правительстве.