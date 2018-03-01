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Второй этап амнистии капиталов стартует в России с 1 марта

Экономика и бизнес
1 марта, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Второй этап продлится до 28 февраля 2019 года

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Второй этап амнистии капиталов начинается в России с 1 марта 2018 года, он продлится до 28 февраля 2019 года. За этот период россияне смогут задекларировать зарубежное имущество, в том числе иностранные компании и зарубежные счета, при этом переводить активы в Россию и платить с них налоги не требуется.

Первый этап амнистии капиталов проходил в России в 2015-2016 годах. По данным Минфина, тогда было подано 7,2 тыс. деклараций.

Продлить амнистию в конце прошлого года Минфину поручил президент РФ Владимир Путин. В январе 2018 года министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, призвал российских предпринимателей, у которых есть проблемы с зарубежным бизнесом, декларировать активы и работать в России.

Что такое амнистия капиталов?

В рамках амнистии россиянам предоставляется возможность добровольно задекларировать зарубежное имущество и активы, в том числе оформленные на номинальных владельцев, зарубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК). В отличие от прошлой амнистии, задекларировать можно не только открытые, но и закрытые (на дату предоставления декларации) счета в иностранных банках, при условии, что открыты они были до 1 января 2018 года.

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Переводить деньги или активы в Россию и платить с них налоги не требуется, достаточно только сообщить о них. При этом граждане, представившие декларацию в ходе первого этапа, смогут воспользоваться амнистией повторно. В обмен заявившие освобождаются от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки.

Те, кто захочет вернуть капитал в Россию, смогут сделать это, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ.

Что нового?

Как уже было сказано, в этот раз под амнистию подпадают не только открытые, но и закрытые к моменту подачи декларации зарубежные (если они были открыты до 1 января 2018 года). Это важное уточнение, так как с момента первой амнистии срок давности привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства увеличился до двух лет, а штрафы существенно выросли.

Также продлен срок ликвидации контролируемых иностранных компаний - до 1 марта 2019 года. Ранее собственник освобождался от НДФЛ в отношении имущества, получаемого от ликвидируемой КИК, только в случае ликвидации компании до 31 декабря 2017 года. Это касалось только имущества, за исключением денежных средств.

Теперь от НДФЛ освобождаются любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает физическое лицо при ликвидации КИК.

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