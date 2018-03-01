Влияние цифровой экономики на рынок труда обсудят на международном форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Влияние цифровой экономики на рынок труда в мире обсудят на II Санкт-Петербургском международном форуме труда, который открывается в четверг в конгрессно-выставочном комплексе "Экспофорум". Как рассказал председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в пресс-центре регионального информационного центра ТАСС, в мероприятии примут участие более 5 тыс. специалистов из 50 стран.

"[Участникам форума] предстоит оценить влияние цифровой экономики на развитие трудовых ресурсов не только на уровне конкретных регионов или страны, а в целом на международном рынке с учетом миграционных процессов. Много говорят, что скоро человека можно будет заменить машиной, но работа для человека останется там, где он сможет работать лучше машины. Главным становится развитие человеческого капитала, поэтому темой форума станет "Труд будущего: таланты, технологии, творчество", - сказал Чернейко.

В течение двух дней на форуме труда планируют обсудить проблемы миграции, добровольчества, профессиональные стандарты и использование инноваций в сфере занятости.

Практическое применение новых технологий в сфере занятости представителям кадровых служб продемонстрируют эксперты на 30 хакатонах, которые запланированы в деловой программе форума.

Передовые достижения в сфере охраны труда можно будет увидеть на выставке средств индивидуальной защиты КУБ-2018 "Кадры. Управление. Безопасность".

В рамках форума состоится внеочередное заседание Всемирной ассоциации государственных служб занятости при участии представителей 50 стран.

Санкт-Петербургский Международный форум труда во второй раз организуют правительство Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Форум призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ.