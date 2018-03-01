Президент АФК "Система" Михаил Шамолин покидает свой пост

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент АФК "Система" Михаил Шамолин, занимавший эту должность с 2011 года, покидает свой пост, сообщил ТАСС основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.

"Да, покидает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник в АФК пояснил ТАСС, что Шамолин не уходит, а "займет пост руководителя одного из самых перспективных активов группы". По словам собеседника агентства, это станет известно в ближайшие часы.

Шамолин был назначен на должность президента АФК "Система" 10 марта 2011 года. До этого, в 2005-2011 годах, он занимал должность вице-президента по продажам и абонентскому обслуживанию, затем - вице-президента, директора бизнес-единицы "МТС Россия" и, наконец, президента МТС. Шамолин также является членом комитета по стратегии, комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике совета директоров АФК "Система".

По данным РБК, новым президентом корпорации станет президент МТС Андрей Дубовсков. В свою очередь, новым главой МТС будет назначен нынешний финансовый директор компании Алексей Корня.