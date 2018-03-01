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AliExpress запустил в России свою соцсеть и биржу блогеров

Экономика и бизнес
1 марта, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Блогеры смогут писать обзоры по заказу брендов за вознаграждение

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Китайский интернет-ретейлер AliExpress (входит в Alibaba Group) запустил в России собственную социальную сеть "Клуб шопоголиков" и биржу блогеров. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Новый функционал "Клуба шопоголиков" вырос из платформы iTao, которая также включала в себя базовые элементы соцсети", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что доступ в новую соцсеть будет осуществляться через мобильное приложение AliExpress.

Биржа блогеров, которую также запускает китайский ретейлер, даст возможность пользователям напрямую сотрудничать с продавцами,

"Биржа блогеров AliExpress Connect открыта для взаимодействия между верифицированными блогерами как из числа пользователей AliExpress, так и внешних площадок", - отмечается в сообщении.

Блогеры смогут за вознаграждение писать обзоры по заказу брендов. У пользователя должно быть не менее 5 000 подписчиков, а магазин должен иметь высокий пользовательский рейтинг на AliExpress, уточняет пресс-служба. При этом впервые будут учитываться контакты и из других соцсетей, таких как ВКонтакте, Instagram, Facebook и Twitter.

AliExpress активно работает над реализацией в России своих проектов. Так, в начале февраля компания объявила о запуске в РФ собственного бренда "Лоукостер", который специализируется на торговле товарами на сумму до 600 рублей.

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