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Путин назвал сроки начала движения по автомобильной части Крымского моста

Экономика и бизнес
1 марта, 12:45 дата обновления: 1 марта, 13:06 UTC+3

Глава государства также сообщил, что железнодорожное сообщение будет открыто в 2019 году

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Движение по автомобильной части Крымского моста откроется через несколько месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в послании Федеральному собранию.

"Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году - и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья", - сказал он.

Строительство автодорожной части должно быть завершено уже в 2018 году, заявлял ранее министр транспорта РФ Максим Соколов. Дата открытия движения по Крымскому мосту будет известна весной, добавлял он. Ранее сообщалось, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий. В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж". Работу по проектированию выполняет АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург".

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года сразу после получения положительного заключения по проекту от ФАУ "Главгосэкспертиза" и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства.
Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".

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