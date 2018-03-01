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Путин ставит задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза за шесть лет

Экономика и бизнес
1 марта, 12:34 дата обновления: 1 марта, 14:33 UTC+3

Президент отметил, что Россия должна прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Рост ВВП на душу населения в 1,6 раза к середине 2020-х годов является одной из ключевых задач государства, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

"Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза", - сказал он.

Глава государства отметил, что это непростая задача, но выразил надежду, что она будет решена успешно.

"Это очень сложная задача, но я уверен, что мы готовы эту задачу решить", - сказал Путин.

России нужна экономика с темпами роста выше мировых, это базовое условие для прорыва, считает глава государства.

"Именно наращивание экономического потенциала страны - главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Это непростая задача, - заявил Путин под аплодисменты зала. - Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач".

Путин добавил, что "достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства".

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