Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: к 2024 году в России будет обеспечен повсеместный быстрый доступ в интернет

Экономика и бизнес
1 марта, 12:45 дата обновления: 1 марта, 12:51 UTC+3

Удаленные населенные пункты получат устойчивый доступ через сеть спутников

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В перспективе шести лет Россия будет полностью обеспечена быстрым доступом в интернет, пообещал президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет", - сказал он.

Президент пообещал, что также будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек. А удаленные, небольшие населенные пункты Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников, отметил Путин.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
2
"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ
3
Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Послание президента России Федеральному собранию в цифрах и фактах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама