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X5 Retail Group займется проектами в сфере big data

Экономика и бизнес
1 марта, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

В компании заявили, что считают это направление стратегическим

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Крупнейший ретейлер X5 Retail Group создал отдельное подразделение, которое займется проектами в сфере "больших данных". Об этом сообщил директор по стратегии группы Антон Мироненков.

"У нас в компании выделено отдельное подразделение, которое будет фокусироваться на анализе "больших данных". Мы считаем это направление стратегическим, что будущее ретейла связано с тем, как быстро ретейлеры научатся использовать для оптимизации процессов и улучшения клиентского опыта те данные, которые мы каждый день генерируем в больших достаточно количествах", - сообщил он. Новое подразделение возглавит сам Мироненков.

По его словам, смешение каналов офлайн продаж, онлайна и анализа данных помогает увеличить продажи, выручку, прибыль и другие показатели ретейла.

X5 Retail Group управляет несколькими торговыми сетями: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и магазинами "Экспресс-Ритейл" под различными брендами.

Выручка X5 по итогам 2017 года выросла на 25,5% и достигла 1 трлн 286,6 млрд рублей, что вывело компанию в лидеры рынка по этому показателю.

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