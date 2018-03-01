X5 Retail Group займется проектами в сфере big data

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Крупнейший ретейлер X5 Retail Group создал отдельное подразделение, которое займется проектами в сфере "больших данных". Об этом сообщил директор по стратегии группы Антон Мироненков.

"У нас в компании выделено отдельное подразделение, которое будет фокусироваться на анализе "больших данных". Мы считаем это направление стратегическим, что будущее ретейла связано с тем, как быстро ретейлеры научатся использовать для оптимизации процессов и улучшения клиентского опыта те данные, которые мы каждый день генерируем в больших достаточно количествах", - сообщил он. Новое подразделение возглавит сам Мироненков.

По его словам, смешение каналов офлайн продаж, онлайна и анализа данных помогает увеличить продажи, выручку, прибыль и другие показатели ретейла.

X5 Retail Group управляет несколькими торговыми сетями: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и магазинами "Экспресс-Ритейл" под различными брендами.

Выручка X5 по итогам 2017 года выросла на 25,5% и достигла 1 трлн 286,6 млрд рублей, что вывело компанию в лидеры рынка по этому показателю.