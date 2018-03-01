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Путин: РФ должна стать мировым центром обработки и хранения больших массивов информации

Экономика и бизнес
1 марта, 13:03 дата обновления: 1 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Глава государства также призвал создать законодательную базу для развития передовых технологий

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия должна стать одним из мировых центров обработки и хранения больших массивов информационных данных, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

"С помощью передовых коммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира и это не только современные сервисы онлайн образования или телемедицины, что само по себе крайне важно. Мы с вами это понимаем", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что "люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтерские команды, проектные группы, компании". По его мнению, для такой огромной страны по территории, как Россия, такое объединение талантов, компетенций, идей - это колоссальный прорывной ресурс.

Президент также призвал в кратчайшие сроки создать законодательную базу и снять все барьеры для разработки и применения робототехники, искусственного интеллекта и других передовых технологий.

"В кратчайшие сроки нам необходимо создать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться", - заявил глава государства в послании Федеральному собранию РФ.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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