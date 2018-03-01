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Путин выступил за снижение ставок по ипотеке до 7-8% годовых

Экономика и бизнес
1 марта, 13:14 UTC+3

Объемы строительства в РФ необходимо увеличить с 80 до 120 млн кв. метров в год, сказал глава государства

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым снижение ставок по ипотечным жилищным кредитам до 7-8% годовых.

"Нам нужно и дальше снижать среднюю ставку [по ипотечным кредитам] до 7-8%. Но стремиться нужно к 7%, это уж точно", - поставил задачу президент в послании Федеральному собранию РФ.

В 2017 году в России было выдано около 1 млн ипотечных кредитов, в декабре 2017 года средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10% годовых, подчеркнул он.

Объемы строительства жилья в России необходимо увеличить с 80 до 120 млн кв. м в год, такую задачу поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.

"Нам нужно стремиться к строительству от сегодняшних 80 до 120 млн квадратных метров в год. Цель весьма амбициозная, но абсолютно реалистичная, если иметь в виду и новые технологии, и опыт, который появился у наших строительных компаний", - сказал президент.

 
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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