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Путин назвал объем частных инвестиций в электроэнергетику в ближайшие шесть лет

Экономика и бизнес
1 марта, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Показатель составит 1,5 трлн рублей, заявил глава государства

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. На обновление электроэнергетики России в ближайшие шесть лет планирует привлечь порядка 1,5 трлн рублей частных инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"Предстоит внедрить новые технологии в генерации и передаче энергии. В ближайшие шесть лет на обновление отечественной электроэнергетики планируется привлечь около 1,5 трлн [рублей] частых инвестиций. По всей стране на цифровой режим работы будут должны перейти системы электроэнергетики. С помощью так называемой распределенной генерации нужно решить вопросы энергоснабжения отдаленных территорий", - сказал Путин.

Как сообщалось ранее, "Россети" планируют реализовать проект цифровизации электросетевого комплекса России к 2030 году При этом, по расчетам холдинга, проект обойдется в 1,3 трлн руб., основной источник финансирования программы - собственные и заемные средства.

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